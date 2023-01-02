مرسول بارك يستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو

الوكيل الإخباري - يصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثاً إلى نادي النصر، اليوم الإثنين إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.



سيتم تقديم أسطورة كرة القدم البرتغالية والعالمية الثلاثاء في إستاد مرسول بارك، في احتفالية ضخمة تليق بصاحب الخمس كرات ذهبية وواحد من أفضل اللاعبين على مر العصور.



وأعلنت إدارة نادي النصر السعودي عن طرح تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو في مرسول بارك.



وذكرت صحيفة البلاد أن نجم النصر رونالدو سيصل لمدينة الرياض الإثنين وسيكون موعد تقديمه لجماهير العالمي الثلاثاء بحفل ضخم في مرسول بارك.

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