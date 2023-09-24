مفاجأة.. باريس يفكر في إعارة ديمبلي

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن باريس سان جيرمان يفكر في إعارة النجم عثمان ديمبلي في يناير (كانون الثاني) المقبل.



ذكرت صحيفة ميرور أنه رغم تعاقد النادي الباريسي مع ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن بعد بداية بطيئة من اللاعب يمكن بطل فرنسا الاستماع إلى العروض في نافذة الانتقالات الشتوية.



وأشارت إلى أن أندية آرسنال وتوتنهام ووست هام تراقب عن كثب وضع اللاعب الدولي الفرنسي في "حديقة الأمراء".



وأوضحت: " تم توقيع المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً مع باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه إسترليني من برشلونة في الصيف، لكنه فشل في التأقلم مع الفريق، وتشير الأنباء المتداولة إلى أنه قد يُسمح له بالذهاب على سبيل الإعارة إلى الدوري الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) إذا قرر لويس إنريكي هذا الخيار".

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