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الثلاثاء، 20-06-2023 11:55 ص

مفاجأة بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يحيط عدم الوضوح بمستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.

ولم يعلن ريال مدريد حتى الآن عن تجديد عقد نجم الوسط بشكل رسمي.


ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يريد ممثلو مودريتش أن يرحل اللاعب عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد أن رفض النادي الملكي زيادة العرض المقدم بشأن التمديد.

ويمتد عرض التجديد لموسم واحد مقابل الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن زوجة مودريتش هي من أوقفت موافقته على العرض السعودي.

وأوضحت أن النجم الكرواتي قريب من الاستمرار، لا سيما بعد أن طلب منه ريال مدريد البقاء على الأقل حتى افتتاح الملعب في شهر ديسمبر/ كانون الثاني.

وأشارت إلى أنه بشكل مفاجئ، قد يسمح ريال مدريد لمودريتش بالرحيل، إذا رغب في ذلك، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

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