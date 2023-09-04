منتخب النشامى ينهي تدريباته بعمان ويغادر

الوكيل الإخباري - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية في العاصمة عمان، تأهباً للمغادرة صباح الاثنين إلى أوسلو، لمواجهة النرويج وديا مساء الخميس المقبل، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.



وأجرى المنتخب تدريبه الاخير مساء الأحد على ملعب الكرامة، بقيادة المدرب الحسين عموتا، بحضور عدد من اللاعبين بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق المحترفين بالخارج.



وتضم قائمة المنتخب: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.



ويتضمن تجمع المنتخب الوطني بعد مواجهة النرويج، لقاء أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.



وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

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في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

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