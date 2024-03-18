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الإثنين، 18-03-2024 03:06 م

من أكثر الأندية السعودية احتياجا لضم صلاح؟

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الوكيل الإخباري - من المنتظر أن يشهد الميركاتو الصيفي المقبل 2024-2025، صراعًا شرسًا بين الأندية السعودية للظفر بخدمات المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

كان صلاح، هدفًا رئيسيًا لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن "الريدز" رفض رحيله.

لكن هناك العديد من التقارير الصحفية السعودية والأجنبية، التي تؤكد أن "صلاح يظل هدفًا رئيسيًا للأندية السعودية خلال صيف 2024".

فضلاً عن تصريحات أحمد حسام "ميدو" نجم الفراعنة السابق حول هذا الأمر، والذي أكد أن "مواطنه سينضم لأحد أندية دوري روشن في الموسم الجديد".

ورغم هذه التأكيدات، إلا أن الرؤية لم تتضح حتى الآن حول الفريق الذي سينضم إليه صلاح الصيف المقبل، حال الرحيل عن ليفربول والانضمام للدوري السعودي للمحترفين..

من الأكثر احتياجا لضم صلاح؟ 

بالنظر لمستويات الأندية السعودية الكبرى خلال الموسم الجاري، نجد أن اتحاد جدة، هو الفريق الأكثر احتياجا لضم محمد صلاح.

الاتحاد هو الوحيد بين الأندية الكبرى الذي يُعاني من أزمة واضحة في الأجنحة؛ بسبب التعاقدات غير المناسبة التي أبرمها الصيف الماضي.

ويأتي ذلك عكس النصر الذي يمتلك أسماء مختلفة مثل أندرسون تاليسكا، وساديو ماني، وعبد الرحمن غريب، وأيمن يحيى، بجانب قدرة كريستيانو رونالدو على الميل أحيانًا للجانبين.

وفي الهلال، يتواجد كل من ميشيل ديلجادو، ومالكوم، وسالم الدوسري بالإضافة إلى قدرة عبد الله الحمدان على اللعب في هذا المركز.

ومع أهلي جدة، يتواجد رياض محرز، وسانت ماكسيمين، وفراس البريكان، وسميحان النابت.

أما الاتحاد، فقد اكتفى بالتعاقد مع جناح وحيد في الميركاتو الصيفي الماضي، وهو البرتغالي فيليبي جوتا.

ورغم ذلك تم استبعاده من قائمة الفريق بقرار فني من المدرب السابق نونو سانتو، قبل إعادته مع المدير الفني مارسيلو جاياردو، مما يعني غيابه عن أغلب المباريات. 

فضلا عن التعاقد مع اللاعب الشاب أحمد الغامدي في يناير/كانون ثان الماضي على سبيل الإعارة من الاتفاق.

وبالتالي، فإن "العميد" يعتبر أكثر الأندية احتياجًا لضم صلاح، مع التخلص من أحد اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في العمق الهجومي مثل عبد الرزاق حمد الله، وكريم بنزيما، ورومارينيو.

وتسبب تواجد حمد الله وبنزيما ورومارينيو في أزمة هجومية واضحة، نظرًا لتشابه طريقة اللعب والأسلوب بينهم، وعدم توافر حلول من الجانبين، وهو ما سيدفع الإدارة لإحداث ثورة في الصيف المقبل.

وبالتأكيد، سيكون محمد صلاح أول الحلول لتنشيط مركز الجناح الأيمن، مع ضم لاعب أجنبي آخر ليشغل الرواق الأيسر.

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