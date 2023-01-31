مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 31 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها إنتر ميلان وأتالانتا في كأس إيطاليا، فضلا عن نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة





نيوكاسل يونايتد X ساوثهامتون – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

برمنجهام سيتي X بلاكبيرن روفرز – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين

السنغال X مدغشقر – الساعة 7 مساء



الجزائر X النيجر – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانياسبور X سيفاس سبور – الساعة 5 عصرا



فاتح قرا جمرك X بشكتاش – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات كأس ألمانيا

بادربورن X شتوتجارت – الساعة 8 مساء



يونيون برلين X فولفسبورج – الساعة 10:45 مساء



مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

انتر ميلان X أتالانتا – الساعة 11 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

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