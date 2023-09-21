مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 21-9-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول ولاسك لينز في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



شيريف تيراسبول X روما – 7.45 مساء- HD 1 beIN Sports





سيرفيت السويسري X سلافيا براج – 7.45 مساء- beIN Sports



لاسك لينز X ليفربول – 7.45 مساء- beIN Sports



سانت جيلواز البلجيكي X تولوز – 7.45 مساء- beIN Sports



باير ليفركوزن X هاكن السويدي – 7.45 مساء- beIN Sports



كاراباج أجدام X مولده – 7.45 مساء- beIN Sports



رين الفرنسي X ماكابي حيفا – 7.45 مساء- beIN Sports





باناثينايكوس X فياريال – 7.45 مساء- beIN Sports



وست هام X باتشكا توبولا – 10 مساء- beIN Sports



أولمبياكوس X فرايبورج – 10 مساء- beIN Sports



سبارتا براج X أريس ليماسول – 10 مساء- beIN Sports



جلاسكو رينجرز X ريال بيتيس – 10 مساء- HD 3 beIN Sports



أتالانتا X راكوف البولندي – 10 مساء- beIN Sports



شتورم جراس X سبورتينج لشبونة – 10 مساء- beIN Sports



أياكس أمستردام X مارسيليا – 10 مساء- HD 1 beIN Sports



برايتون X آيك أثينا – 10 مساء- beIN Sports



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



زرينيسكي X ألكمار – 7.45 مساء- beIN Sports



ليجيا وارسو X أستون فيلا – 7.45 مساء- beIN Sports



آينتراخت فرانكفورت X أبردين – 7.45 مساء - beIN Sports HD 9



هلسنكي X باوك سالونيكا – 7.45 مساء - beIN Sports



جينك البلجيكي X فيورنتينا – 7.45 مساء - HD 3 beIN Sports



فرينكفاروزي X تشوكاريتشكي – 7.45 مساء - beIN Sports



فنربخشة التركي X نورشيلاند – 7.45 مساء - beIN Sports



لودوجوريتس X سبارتاك ترنافا – 7.45 مساء - beIN Sports



سلوفان براتيسلافا X كي كلاكسفيك – 10 مساء - beIN Sports



لوجانو X بودو جليمت – 10 مساء- beIN Sports



كلوب بروج X بشكتاش – 10 مساء - beIN Sports



فيكتوريا بلزن X بالكاني – 10 مساء - beIN Sports



دينامو زغرب X أستانا – 10 مساء - beIN Sports



ماكابي تل أبيب X بريدابليك كوبافوجور – 10 مساء - beIN Sports



زوريا لوهانسك X جينت البلجيكي – 10 مساء - beIN Sports



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة



الإتفاق X الطائي – 6 مساء- SSC HD



التعاون X الرائد – 6 مساء - SSC HD



ضمك X الهلال – 6 مساء - SSC HD



الاتحاد X الفتح – 9 مساء - SSC HD



الشباب X الحزم – 9 مساء - SSC HD

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