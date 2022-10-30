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إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 01:36 م

مواجهات مثيرة .. مواعيد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
آرسنال X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium              

مانشستر يونايتد X وست هام  - الساعة 7:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium             

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    
 

أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X جيرونا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

أتلتيك بيلباو X  فياريال – الساعة 8:30 على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X ريال بيتيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    
إمبولي X أتلانتا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة                   

كريمونيزي X  أودينيزي – الساعة 5 عصرا على قناة                  

سبيزيا X فيورنتينا – الساعة 5 عصرا على قناة                 

لاتسيو X ساليرنيتانا – الساعة 8 مساء             

تورينو X ميلان – الساعة 10:45 مساء           

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا

شالكه 04 X فرايبورج – الساعة 7:30 مساء  

كولن  X هوفنهايم – الساعة 9:30 مساء                  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
أوكسير X اجاكسيو – الساعة 3 ظهرا              

ستاد بريست 29  X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا  

رين  X مونبلييه – الساعة 5 عصرا               

نانت X  كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا                   

موناكو X  أنجيه – الساعة 5 عصرا                        

لوريان X نيس – الساعة 5 عصرا                          

ليون X ليل – الساعة 10:45 مساءا

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