مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 15-3-2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراتي ريال مدريد وليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ونابولي ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



نابولي× آينتراخت فرانكفورت- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ريال مدريد× ليفربول- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة





إسطنبول باشاك شهير × جينت - الساعة 8 مساء على قناة Sport TV1 Portugal



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ساوثهامتون × برينتفورد- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1



برايتون × كريستال بالاس- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



مواعيد مباريات البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية 2023)

نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن - الساعة 5 عصرا



الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائرى - الساعة 6:30 مساء



الجيش الملكي المغربى × الاتحاد الليبي - الساعة 8 مساء





مواعيد مباريات كأس المغرب

يوسفية برشيد × الرجاء- الساعة 5 عصرا

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