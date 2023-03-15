الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 03:18 م

مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 15-3-2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراتي ريال مدريد وليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ونابولي ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
نابولي× آينتراخت فرانكفورت- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد× ليفربول- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

 
إسطنبول باشاك شهير × جينت - الساعة 8 مساء على قناة Sport TV1 Portugal

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
ساوثهامتون × برينتفورد- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

برايتون × كريستال بالاس- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية 2023)
نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن - الساعة 5 عصرا

الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائرى - الساعة 6:30 مساء

الجيش الملكي المغربى × الاتحاد الليبي - الساعة 8 مساء


مواعيد مباريات كأس المغرب
يوسفية برشيد × الرجاء- الساعة 5 عصرا

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