الأحد 10-01-2021
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الأحد، 10-01-2021 09:08 ص

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 10-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة روما وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، كما يلتقى يوفنتوس مع ساسولو في نفس المسابقة.

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
ليفانتي ضد إيبار - 3:00 عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3
قادش ضد ديبورتيفو ألافيس - 5:15 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
إلتشي ضد خيتافي - 7:30 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
بلد الوليد ضد فالنسيا - 10:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
روما ضد إنتر ميلان - 1:30 ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4
هيلاس فيرونا ضد كروتوني - 4:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 10
أودينيزي ضد نابولي - 4:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
بارما ضد لاتسيو - 4:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 8
فيورنتينا ضد كالياري - 7:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
يوفنتوس ضد ساسولو - 9:45 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
أوجسبورج ضد شتوتجارت - 4:30 مساء 
أرمينيا بيلفيلد ضد هيرتا برلين - 7:00 مساء

مواعيد مباريات كاس الاتحاد الإنجليزي اليوم
تشيلسي ضد موركامب - 3:30 عصرا - على قناة beIN SPORT HD 5
مانشستر سيتي ضد برمنجهام سيتي - 3:30 عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2
مارين ضد توتنهام هوتسبير - 7:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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