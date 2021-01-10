مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأحد 10-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة روما وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، كما يلتقى يوفنتوس مع ساسولو في نفس المسابقة.





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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ليفانتي ضد إيبار - 3:00 عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3

قادش ضد ديبورتيفو ألافيس - 5:15 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

إلتشي ضد خيتافي - 7:30 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

بلد الوليد ضد فالنسيا - 10:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

روما ضد إنتر ميلان - 1:30 ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4

هيلاس فيرونا ضد كروتوني - 4:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 10

أودينيزي ضد نابولي - 4:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

بارما ضد لاتسيو - 4:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

فيورنتينا ضد كالياري - 7:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

يوفنتوس ضد ساسولو - 9:45 مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

أوجسبورج ضد شتوتجارت - 4:30 مساء

أرمينيا بيلفيلد ضد هيرتا برلين - 7:00 مساء



مواعيد مباريات كاس الاتحاد الإنجليزي اليوم

تشيلسي ضد موركامب - 3:30 عصرا - على قناة beIN SPORT HD 5

مانشستر سيتي ضد برمنجهام سيتي - 3:30 عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2

مارين ضد توتنهام هوتسبير - 7:00 مساء - على قناة beIN SPORT HD 2



المصدر : ملاعب



