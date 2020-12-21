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الإثنين، 21-12-2020 12:30 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تختتم اليوم الاثنين 13-12-2020، منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر عشاق كرة القدم العديد من المنافسات النارية، أبرزها لقاء تشيلسى ضد وست هام في البريميرليج، ومواجهة الهلال ضد القادسية والنصر ضد الباطن في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة
 
07:30 مساء، بيرنلي × وولفرهامبتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1         
10:00 مساء، تشيلسي × وست هام يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم والقنوات الناقلة
 
02:10 ظهرا، الباطن × النصر، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD     
04:30 مساء، القادسية × الهلال، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD    
04:55 مساء، التعاون × الشباب، تذاع عبر قناة  KSA Sports 3 HD
06:50 مساء، الاتحاد × الرائد، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
 
02:30 ظهرا، البنك الأهلي × الانتاج الحربي، تذاع عبر قناة ON Sport
05:00 مساء، الجونة × الإسماعيلي، تذاع عبر قناة ON Sport
07:30 مساء، المصري البورسعيدي × أسوان، تذاع عبر قناة ON Sport

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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