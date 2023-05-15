الإثنين 15-05-2023
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الإثنين، 15-05-2023 01:31 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 15 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
 
ليستر سيتي X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
ريال بيتيس X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1                    
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
سامبدوريا X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرائد X ضمك – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1                  

الباطن X الفيحاء – الساعة 7 مساء على قناة SSC 2                           

الخليج  X التعاون – الساعة 7 مساء على قناة SSC 3               

الفتح X العدالة – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC 1   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X الداخلية - – الساعة 7 مساء على قناة on time sport                
إنبي X الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

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