مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 15 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليستر سيتي X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سامبدوريا X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرائد X ضمك – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1



الباطن X الفيحاء – الساعة 7 مساء على قناة SSC 2



الخليج X التعاون – الساعة 7 مساء على قناة SSC 3



الفتح X العدالة – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC 1



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي X الداخلية - – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

إنبي X الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

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