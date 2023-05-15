مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 15 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سامبدوريا X إمبولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرائد X ضمك – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1
الباطن X الفيحاء – الساعة 7 مساء على قناة SSC 2
الخليج X التعاون – الساعة 7 مساء على قناة SSC 3
الفتح X العدالة – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري البورسعيدي X الداخلية - – الساعة 7 مساء على قناة on time sport
إنبي X الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport
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