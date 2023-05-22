الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 02:49 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 22 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة إمبولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الزمالك مع الداخلية.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
فرنسا X كوريا الجنوبية – الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD 

إنجلترا X تونس – الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium 

جامبيا X الهندوراس – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD 

أوروجواي  X العراق – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
نيوكاسل يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    
روما  X ساليرنيتانا- الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                
إمبولي X يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

مواعيد مباريات الدوري التركي
طرابزون سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة  
الاتفاق X الفتح – الساعة 6 مساء على قناة ssc 1               

ضمك X أبها – الساعة 6 مساء على قناة ssc 2                                  

الفيحاء X الرائد – الساعة 6 مساء على قناة ssc 3                              

الوحدة X الخليج – الساعة 8:30 مساء على قناة ssc 2                        

التعاون X الطائي – الساعة 8:30 مساء على قناة ssc 1                             
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
الاتحاد السكندري  X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء على قناة على قناة ON TIME SPORT            

الداخلية X الزمالك – الساعة 8:30 مساء على قناة ON TIME SPORT        

المقاولون العربX طلائع الجيش – الساعة 8:30 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT

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