الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تناقش مستجدات كورونا

الضمان يوضح آلية علاج المؤمن عليهم في إصابات العمل

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس

أسعار الذهب الثلاثاء 29/9/2020

الرمثا.. إصابة 3 معلمات بكورونا

إعلان قائمة القبول الموحد مساء اليوم

وفيات الثلاثاء 29/9/2020

المملكة ما زالت تحت تأثير الكتلة الحارة

بريطانيا تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن

تسجيل 62 وفاة جديدة بكورونا في العراق و29 بالسعودية




الثلاثاء، 29-09-2020 11:00 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

920202795059151402180


ملاعب - وكالات

 

تقام اليوم الثلاثاء 29 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مبارايات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات الدوري الاسباني، وعلى الصعيد المحلي مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

أمونيا نيقوسيا القبرصي ضد أولمبياكوس اليوناني الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
فرينكفاروزي المجري ضد مولده النرويجي 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD6
ديناموكييف الأوكراني ضد جينت البلجيكي 10  مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال سوسيداد ضد فالنسيا الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3
خيتافي ضد ريال بيتيس الساعة 10 ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD3

مواعيد كأس رابطة المحترفين الانجليزية

توتنهام ضد تشيلسي 10 الا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

المقاولون العرب ضد نادي مصر الساعة 4 عصرا
إنبي ضد مصر المقاصة الساعة 6 ونصف عصرا
بيراميدز ضد الاتحاد السكندري الساعة 9 مساء

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200928200457616

الزمالك يتعاقد مع المدرّب البرتغالي باتشيكو

fati-1-1200x675

عرش ميسي في قبضة الملك الجديد

8202012225015802350192

شاهد .. رد فعل غريب من حكم مباراة ليفربول وأرسنال

9202028144317586914413

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه

9202028112129900237496

هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

9EE57F56-AAD7-4194-A82C-B856724010EE.

محرز يوجه رسالة مشفرة لزيدان

أخبار متعلقة
920202410613305179553

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

9202026121558117249416

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

920202410613305179553

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مانشستر-يونايتد-1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

6b403d9808d347f9af8f06f53d5888d0

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1467065837

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة