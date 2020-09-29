مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ملاعب - وكالات
تقام اليوم الثلاثاء 29 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مبارايات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات الدوري الاسباني، وعلى الصعيد المحلي مباريات الدوري المصري.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
أمونيا نيقوسيا القبرصي ضد أولمبياكوس اليوناني الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
فرينكفاروزي المجري ضد مولده النرويجي 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD6
ديناموكييف الأوكراني ضد جينت البلجيكي 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
ريال سوسيداد ضد فالنسيا الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3
خيتافي ضد ريال بيتيس الساعة 10 ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD3
مواعيد كأس رابطة المحترفين الانجليزية
توتنهام ضد تشيلسي 10 الا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
المقاولون العرب ضد نادي مصر الساعة 4 عصرا
إنبي ضد مصر المقاصة الساعة 6 ونصف عصرا
بيراميدز ضد الاتحاد السكندري الساعة 9 مساء
المصدر : ملاعب
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