مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ملاعب - وكالات

تقام اليوم الثلاثاء 29 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مبارايات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا وكذلك مباريات الدوري الاسباني، وعلى الصعيد المحلي مباريات الدوري المصري.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



أمونيا نيقوسيا القبرصي ضد أولمبياكوس اليوناني الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD5

فرينكفاروزي المجري ضد مولده النرويجي 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD6

ديناموكييف الأوكراني ضد جينت البلجيكي 10 مساء على قناة beIN SPORT FR HD4



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



ريال سوسيداد ضد فالنسيا الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORT FR HD3

خيتافي ضد ريال بيتيس الساعة 10 ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD3



مواعيد كأس رابطة المحترفين الانجليزية



توتنهام ضد تشيلسي 10 الا ربع مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



المقاولون العرب ضد نادي مصر الساعة 4 عصرا

إنبي ضد مصر المقاصة الساعة 6 ونصف عصرا

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري الساعة 9 مساء

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المصدر : ملاعب

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