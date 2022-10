مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 18- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني، بجانب إنطلاق الدوري المصري فى نسخته الـ64.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X نوتينجهام فورست – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



كريستال بالاس X وولفرهامبتون – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية X فالنسيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



خيتافي X أتلتيك بيلباو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



أتلتيكو مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان X الاتحاد السكندري – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport



البنك الأهلي X فاركو – الساعة 6 مساء على قناة on time sport



المصري البورسعيدي X سيراميكا كليوباترا – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

