الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يهدم 5 منازل في يطا جنوب الخليل

ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة في مراقبة الشركات 67 % عام 2022

اجتماع لجنة الأوبئة.. لا إجراءات جديدة وتقييم الحالة الوبائية بعد أسبوعين

إصابتان بحادث تصادم واحتراق دراجة نارية بالأغوار الشمالية

دعوة الإعلام لتغطية المؤتمر الدولي العاشر للخدمات

الخارجية الروسية: كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الضغوطات الأمريكية

التربية تنعى ثلاث طالبات إثر حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية

جوالة اليرموك ينفذون مبادرة اكسوهم خيرا بالشونة الشمالية

نقيب شركات التخليص يطالب بإعادة الرسوم التي استوفيت نتيجة الإضراب وأعفتها الحكومة

وفاة الطفل كنان الحسن ووالدته تنعاه بكلمات مؤثرة

الثلاثاء، 03-01-2023 02:43 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

120233103516163331256 (1)


الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3 - 1 - 2023 عدد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز  وكاسيرينيو مع ريال مدريد في كأس إسبانيا، بالإضافة إلى 4 مباريات بالدوري المصري في مقدمتها فيوتشر ضد سموحة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
إيفرتون X برايتون– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ليستر سيتي X فولهام– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

 أرسنالXنيوكاسل يونايتد– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 11مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
 
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
غزل المحلةX  سيراميكا – الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 2

المقاولون العربXحرس الحدود– الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 1                    
الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1                    

فيوتشرX سموحة– الساعة 8 مساء على قناة on time sport 2

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
 
لانوسياX فالنسيا– الساعة 9 مساء   

قرطاجنةX فياريال– الساعة 9 مساء   

إسبانيولX سيلتا فيجو– الساعة 9 مساء   

 كاسيرينيوX ريال مدريد– الساعة 11 مساء   

اتلتيكو سبتةX إلتشي– الساعة 11 مساء   

 ليفانتيX خيتافي– الساعة 11 مساء   

سبورتينج خيخونX رايو فاليكانو– الساعة 11 مساء   

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120233145247508263907

رونالدو يخضع للكشف الطبي في النصر

120233151054784813489 (1)

النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

12023315297385957955

تغريدة غامضة للرئيس السابق لنادي "النصر" السعودي عن ميسي

120233134110941399303 (1)

صحيفة برتغالية شهيرة تصدم جماهير النصر!

12023313192588498546

إزاحة الستار عن موعد إعلان تجديد عقد ميسي

1202339014165097460 (1)

مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر

أخبار متعلقة
1202329297842429359

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة