مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3 - 1 - 2023 عدد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكاسيرينيو مع ريال مدريد في كأس إسبانيا، بالإضافة إلى 4 مباريات بالدوري المصري في مقدمتها فيوتشر ضد سموحة.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



إيفرتون X برايتون– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1



ليستر سيتي X فولهام– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



أرسنالXنيوكاسل يونايتد– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 11مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلةX سيراميكا – الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 2



المقاولون العربXحرس الحدود– الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 1

الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1



فيوتشرX سموحة– الساعة 8 مساء على قناة on time sport 2



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا



لانوسياX فالنسيا– الساعة 9 مساء



قرطاجنةX فياريال– الساعة 9 مساء



إسبانيولX سيلتا فيجو– الساعة 9 مساء



كاسيرينيوX ريال مدريد– الساعة 11 مساء



اتلتيكو سبتةX إلتشي– الساعة 11 مساء



ليفانتيX خيتافي– الساعة 11 مساء



سبورتينج خيخونX رايو فاليكانو– الساعة 11 مساء

