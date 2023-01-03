مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3 - 1 - 2023 عدد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكاسيرينيو مع ريال مدريد في كأس إسبانيا، بالإضافة إلى 4 مباريات بالدوري المصري في مقدمتها فيوتشر ضد سموحة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X برايتون– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
ليستر سيتي X فولهام– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
أرسنالXنيوكاسل يونايتد– الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X بورنموث – الساعة 11مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلةX سيراميكا – الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 2
المقاولون العربXحرس الحدود– الساعة 3:45 عصرا على قناة on time sport 1
الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 1
فيوتشرX سموحة– الساعة 8 مساء على قناة on time sport 2
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
لانوسياX فالنسيا– الساعة 9 مساء
قرطاجنةX فياريال– الساعة 9 مساء
إسبانيولX سيلتا فيجو– الساعة 9 مساء
كاسيرينيوX ريال مدريد– الساعة 11 مساء
اتلتيكو سبتةX إلتشي– الساعة 11 مساء
ليفانتيX خيتافي– الساعة 11 مساء
سبورتينج خيخونX رايو فاليكانو– الساعة 11 مساء
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