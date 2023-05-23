الثلاثاء 23-05-2023
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الثلاثاء، 23-05-2023 02:03 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 23-5-2023 عدداً من المباريات، أبرزها مواجهة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى عودة الأهلي إلى مباريات الدوري المصري فى مواجهة إنبي.

كما تقام منافسات الدوري السعودي 3 مواجهات قوية في صراع حسم اللقب الموسم الحالي، عندما يلتقي العدالة مع الهلال والنصر مع الشباب والاتحاد ضد الباطن.
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
سيلتا فيجو × جيرونا- الساعة 8:30 مساء  على قناة beIN Sports Connect

ريال سوسييداد× ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

بلد الوليد × برشلونة- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
 
الولايات المتحدة الأمريكية× جزر فيجي- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
 
أوزبكستان× نيو زيلندا- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
الإكوادور× سلوفاكيا- الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports 3 HD Premium

الأرجنتين× جواتيمالا- الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 

أسوان× البنك الأهلي- الساعة 7 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT        
الأهلي× إنبي- الساعة 9:30 مساء على قناة ON TIME SPORT            

فاركو× سموحة- الساعة 9:30 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT        
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 
 
العدالة× الهلال- الساعة 7 مساء على قناة Shahid VIP
النصر× الشباب- الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 SD

الاتحاد× الباطن- الساعة 9:30 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التونسي
 
الترجي× اتحاد تطاوين- الساعة 7 مساء

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ملاعب 

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