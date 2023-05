مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 23-5-2023 عدداً من المباريات، أبرزها مواجهة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى عودة الأهلي إلى مباريات الدوري المصري فى مواجهة إنبي.



كما تقام منافسات الدوري السعودي 3 مواجهات قوية في صراع حسم اللقب الموسم الحالي، عندما يلتقي العدالة مع الهلال والنصر مع الشباب والاتحاد ضد الباطن.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



سيلتا فيجو × جيرونا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports Connect



ريال سوسييداد× ألميريا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports Connect



بلد الوليد × برشلونة- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة



الولايات المتحدة الأمريكية× جزر فيجي- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



أوزبكستان× نيو زيلندا- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

الإكوادور× سلوفاكيا- الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports 3 HD Premium



الأرجنتين× جواتيمالا- الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة





أسوان× البنك الأهلي- الساعة 7 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT

الأهلي× إنبي- الساعة 9:30 مساء على قناة ON TIME SPORT



فاركو× سموحة- الساعة 9:30 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT





مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



العدالة× الهلال- الساعة 7 مساء على قناة Shahid VIP

النصر× الشباب- الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 SD



الاتحاد× الباطن- الساعة 9:30 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD



مواعيد مباريات الدوري التونسي



الترجي× اتحاد تطاوين- الساعة 7 مساء

اضافة اعلان

ملاعب