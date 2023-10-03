مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3-10-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره جالاتا سراي التركي.



بينما يلتقي الهلال السعودي مع نساجي مازاندران بطل إيران في بطولة دوري أبطال آسيا، ويلعب لوتون تاون مع بيرنلي في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



ريد بول سالزبورج- النمسا x ريال سوسييداد - إسبانيا- الساعة 7:45 مساء



يونيون برلين – ألمانياx سبورتينج براجا - البرتغال - الساعة 7:45 مساء



مانشستر يونايتد - إنجلتراxجالاتا سراي - تركيا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كوبنهاجن - الدنمارك x بايرن ميونخ- ألمانيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5



إنتر ميلان- إيطاليا x بنفيكا - البرتغال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



نابولي - إيطاليا x ريال مدريد - إسبانيا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



لانس - فرنسا x أرسنال- إنجلترا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



بي إس في آيندهوفن – هولندا x إشبيلية - إسبانيا - الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

لوتون تاون xبيرنلي- الساعة 9:30 مساء







مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية xكايا – الفلبين - الساعة 1 ظهرا



أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x كاواساكي فرونتال – اليابان - الساعة 1 ظهرا



شاندونج تايشان – الصين x يوكوهاما إف مارينوس - اليابان - الساعة 3 عصرا

الفيحاء – السعوديةx باختاكور - أوزبكستان - الساعة 7 مساء



العين – الإمارات x أهال – تركمنستان - الساعة 7 مساء



نساجي مازاندران – إيران x الهلال - السعودية - الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الأسيوي



الكويت- الكويتx الوحدات- الأردن- الساعة 7 مساء



أهلي حلب - سوريا x الكهرباء- العراق .. 9 مساء

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