الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

الحنيفات: الأردن تجاوز أزمات عالمية وأزمة البحر الأحمر أثرت على سلاسل التزويد في العالم

التربية تنشر اسئلة الرياضيات الورقة الثانية للدورة التكميلية

الحنيفات: نهدف لحفر 10 آلاف بئر العام الحالي

السعودية تحول الشريحة الخامسة لمنحة دعم الموازنة للأردن بـ 38.6 مليون دولار

كتائب القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية من نقطة صفر

عدد شهداء غزة يتجاوز 22 ألفاً

التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة لقوات أميركية بالعراق

عاجل

دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

الثلاثاء، 02-01-2024 02:39 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

120242113838270440268


الوكيل الإخباري - -تقام اليوم الثلاثاء 2-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ميلان ضد كالياري في كأس إيطاليا، بالإضافة إلى مواجهة وست هام يونايتد ضد برايتون في ختام منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجارى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
 
وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 10:30 مساء -beIN Sports HD 1
 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 
خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 7 مساء- beIN Sports HD 3
 
ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 9:15 مساء-  beIN Sports HD 3
 
فالنسيا ضد فياريال – الساعة 11:30 مساء- beIN Sports HD 3
 
مواعيد مباريات كأس إيطاليا

ميلان ضد كالياري – الساعة 11 مساءً-AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الجزائري
 
وفاق سطيف ضد شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء
 
اتحاد الجزائر ضد مولودية وهران – الساعة 10  مساء.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024210560743082399

أنشيلوتي يحذر بيلينجهام من فخ مايوركا

120242104148174002626

أجندة مزدحمة في انتظار برشلونة مع بداية 2024

120242103917487037174

ريال مدريد يهزم ثراء أندية البريميرليج

12024295748729124621

آل الشيخ يرد على اتهامات جماهير الهلال والنصر وأهلي جدة

12024293158475207454

مورينيو يتلقى نبأ صادما عن أبراهام

1202429223499575952

دي خيا يدرس قرارا صادما

أخبار متعلقة
12202326103530148231520

فان دايك يكشف ما يحتاجه ليفربول للتتويج باللقب

122023189039559177298

مدرب ليفربول يكشف أسباب تعثر فريقه أمام مانشستر يونايتد

12202313102455960807721

خبر غير سعيد لريال مدريد وبرشلونة

1220236114434400400510

كبوة يونايتد تحفز تشيلسي وسترلينج لإنهاء العقدة

122023695357944155764 (1)

وولفرهامبتون يستعيد انتصاراته على حساب بيرنلي

122023512459569491794 (1)

هالاند يفلت من عقوبة الإيقاف