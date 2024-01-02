مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - -تقام اليوم الثلاثاء 2-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ميلان ضد كالياري في كأس إيطاليا، بالإضافة إلى مواجهة وست هام يونايتد ضد برايتون في ختام منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجارى.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 10:30 مساء -beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 7 مساء- beIN Sports HD 3



ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 9:15 مساء- beIN Sports HD 3



فالنسيا ضد فياريال – الساعة 11:30 مساء- beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات كأس إيطاليا



ميلان ضد كالياري – الساعة 11 مساءً-AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الجزائري



وفاق سطيف ضد شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء



اتحاد الجزائر ضد مولودية وهران – الساعة 10 مساء.

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