مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 26-8-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة أرسنال الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني أمام فولهام، وتوتنهام مع بورنموث، ودمانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث × توتنهام- الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



أرسنال × فولهام- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



برينتفورد× كريستال بالاس- الساعة 5 مساء



وولفرهامبتون × إيفرتون- الساعة 5 مساء



مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



برايتون× وست هام- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا× قادش- الساعة 6:30 مساء



غرناطة× ريال مايوركا- الساعة 8:30 مساء



إشبيلية× جيرونا- الساعة 10:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي× هيلاس فيرونا- الساعة 7:30 مساء



فروسينوني× مونزا- الساعة 7:30 مساء على قناة



هيلاس فيرونا× روما- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 FR



ميلان× تورينو- الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج × فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا



فولفسبورج × كولن - الساعة 4:30 عصرا



بوروسيا دورتموند× بوخوم- الساعة 4:30 عصرا



بوروسيا مونشنغلادباخ × باير ليفركوزن- الساعة 7:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا × ستاد بريست- الساعة 6 مساء



باريس سان جيرمان× لانس- الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور× تشايكور ريزا سبور- الساعة 7:15 مساء



قاسم باشا× بينديك سبور- الساعة 7:15 مساء



اسطنبول سبور× جالاتا سراي- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

السلام بور - جنوب السودان× الهلال- السودان- الساعة 4 عصرا



النجم الساحلي- تونس× النادي الرياضي القسنطيني - الجزائر- الساعة 6 مساء



فيبرس - أوغندا× جوانينج جالاكسي - بوتسوانا- الساعة 8 مساء



الجيش الملكي- المغرب× أسكو كارا - توجو- الساعة 10 مساء

ملاعب