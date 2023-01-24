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الثلاثاء، 24-01-2023 02:10 م

ميلان يواجه لاتسيو في قمة مثيرة بالدوري الإيطالي الليلة

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الوكيل الإخباري - يحل فريق ميلان ضيفًا ثقيلًا على لاتسيو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة ببطولة الدوري الإيطالي.

ويتواجد الفريق السماوي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، من الفوز فى 10 لقاءات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 4 مباريات.

وفى المقابل، يحتل الروسينيري، المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 38 نقطة، من الفوز فى 11 مباراة والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مباراتين.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 50 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن ميلان.

ويتفوق ميلان في تاريخ المواجهات بين الفريقين، حيث التقى الثنائي 186 مرة، حقق ميلان الفوز في 83 فيما حقق لاتسيو الفوز في 39، وسيطر التعادل على 64 مواجهة.

على جانب آخر، يدرس النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد إصابته الأخيرة مع الروسونيري، حيث كان زلاتان إبراهيموفيتش قد أجري جراحة في الركبة اليسري مايو الماضي، ولم يتعاف منها حتى هذه اللحظة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن النجم السويدي إبرا لم يتعاف بشكل كامل من جراحة الركبة التي أجراها فى شهر مايو الماضي، والتي أدت لغيابه لما يقرب من 8 أشهر.

وأضافت الصحيفة، أن عودة إبراهيموفيتش للملاعب مع ميلان الإيطالي لم تتحدد بعد، وهناك غموض حول موعد ظهور النجم السويدي من جديد مع الروسونيري.

وأكدت الصحيفة أن هناك صعوبة كبيرة حول لحاق زلاتان إبراهيموفيتش بمباراتى ميلان أمام توتنهام فى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 15 فبراير المقبل.

وأنهت الصحيفة بأن زلاتان إبراهيموفيتش يخطط لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي مع ميلان، والحصول على دور إدارى أو الانضمام للجهاز الفني للروسونيري أو العمل كسفير للنادي.

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