نتائج الجولة الأولى للكرة النسوية ،، تألق رفيقات مارتا ومنتخب هولندا وخسارة أمريكا !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشاكما يبدو فإن منافسات كرة القدم النسوية في أولمبياد طوكيو "2020" تستحق الترقب الذي سبقها، وربما ستخطف الأنظار من منافسات الرجال، نظرا للتنافسية العالية التي شاهدناها في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق لـ "3" مجموعات (F، G، H)، بتواجد "4" فرق في كل مجموعة .وشهدت المجموعة "F" فوز منتخب بريطانيا على تشيلي بهدفي نجمة مانشستر سيتي الإنجليزي إلين وايت، فيما تعادل المنتخب الياباني مع نظيره الكندي بهدف لمثله، في مبارة شهدت تألق حارس المرمى الندية ستيفاني لابي والتي تصدت لركلة جزاء يابانية، وسجلت هدف كندا الخبيرة كريستين سنكلير "38" عام، فيما سجلت هدف منتخب الساموراي مانا إيوابوتشي .وفي المجموعة "G" سحق المنتخب الهولندي نظيره الزامبي بنتيجة (10/3)، في مباراة شهدت تألق هدافة أرسنال فيفيان ميديما التي سجلت سوبر هاتريك، فيما سجلت لاعبة برشلونة ليكي مارتينيز هدفين ،شانسي فان دي سيندن،جيل رورد، لينيث بيرنشتاين وفيكتوريا بيلوفا هدفا واحدا، أما أهداف زامبيا فسجلتها جميعها اللاعبة باربرا باندا.بدوره سحق المنتخب البرازيلي نظيره الصيني بخماسية نظيفة، وسجلت أسطورة كرة القدم النسوية مارتا هدفين، وهدف لكل من ديبانا دي اوليفيرا، أندريسا ألفيس و بياتريز، ليتشارك صدارة المجموعة مع هولندا.وفي المجموعة "F" حقق المنتخب السويدي مفاجأة كبيرة بفوزه على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية نظيفة تناوبت عليها ستينا بلاكستينيوس"هدفين، ولينا هورتيج فيما حقق ممثل القارة الآسيوية استراليا فوزا صعبا على نيوزلندا بهدفين لهدف، وسجل هدفي أستراليا تاميكا يالوب و الهدافة سمانثا كير، فيما سجلت جابي ريني هدف نيوزلندا الوحيد.