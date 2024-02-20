الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الصفدي: كل دولار يتم أخذه من أونروا هو قطعة خبز تُسلب من طفل في فلسطين

تثبيت ونقل مدراء في وزارة التربية والتعليم - أسماء

مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات مع الاحتلال بحي الزيتون

الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المطاعم ومحال الحلويات والعصائر خلال رمضان

إنهاء خدمات موظفين في التربية - أسماء

الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

الغذاء والدواء: 137 مصنعا لصناعة الأدوية في الأردن ونسعى لتحقيق الأمن الدوائي والغذائي

تدهور وانقلاب مركبة شحن على الطريق الصحراوي

الثلاثاء، 20-02-2024 03:18 م

نجم برشلونة مشيدا بتوخيل: أشعر بالمفاجأة

220242012252518103016


الوكيل الإخباري - أشاد نجم وسط برشلونة بأداء توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، رغم معاناته من ضغوطات كبيرة في ظل تذبذب نتائج العملاق البافاري هذا الموسم.

وتعرض البايرن ل3 هزائم متتالية، أمام باير ليفركوزن ولاتسيو وبوخوم مؤخرا، ويحتل المركز الثاني في البوندسليجا، بفارق 8 نقاط عن المتصدر، كما ودع كأس ألمانيا مبكرا.

وقال إلكاي جوندوجان، لاعب البارسا: "بايرن ميونخ يملك واحدا من أفضل المدربين في أوروبا، ولا يمكنني قول سوى كل شيء إيجابي عنه، بالنظر إلى الفترة التي عملنا خلالها معا في بوروسيا دورتموند".

وأضاف جوندوجان، بحسب ما نقل موقع "سبورت 1": "خططيا هو مدرب استثنائي، كما أنه شخص أمين ومتفتح، وبدوري تعاملت بشكل جيد للغاية مع أسلوبه".

وأتم اللاعب الألماني: "أشعر بالمفاجأة من الصعوبات التي يواجهها بايرن ميونخ في الوقت الراهن".

يذكر أن بايرن ميونخ يستعد لاستقبال لايبزيج يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، بحثا عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220242013454180679510 (2)

قائمة برشلونة الرسمية لموقعة نابولي

2202420121133163945998

هدف ريال مدريد يفتح أبوابه أمام برشلونة

2202420113935888404180

سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد

2202420113214495605848

أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

2202420104840644071509

هل خدع الهلال السعودي؟.. فيديو يورط نيمار!

2202420103831128808000

الزمالك يوضح حقيقة الاتفاق مع الأهلي حول غرامة كهربا

أخبار متعلقة
120242711360611813812

بايرن ميونخ يقابل أوجسبورج بالدوري الألماني

1202427113248177463077

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

120242512430731802853

برشلونة الأكثر تعرضا للخسائر في الصفقات.. وتشيلسي ثانيا

120242502228400450945

ضربة موجعة لبرشلونة أمام أتلتيك بلباو

120242111151302010118

برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم

1202421104748810344627

بايرن ميونخ يستعد لخطف نجمين من ريال مدريد