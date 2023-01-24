نجم مغربي على أبواب الليجا

الوكيل الإخباري - اقترب نادي بلد الوليد الإسباني، من التعاقد مع أحد نجوم منتخب المغرب، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر "يقترب نادي بلد الوليد من التعاقد مع النجم المغربي سليم أملاح"



وأضاف خبير الانتقالات "المفاوضات الآن في المراحل النهائية، ويمكن توقيع عقود انضمام سليم أملاح إلى بلد الوليد هذا الأسبوع".



وتألق سليم أملاح مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022، وساهم في وصول أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي.



ويرتبط سليم أملاح بعقد مع ستاندر لييج البلجيكي حتى صيف عام 2023.



يذكر أن بلد الوليد يحتل المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

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