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الأربعاء، 15-02-2023 01:00 م

هل تدخل تركي آل الشيخ بمفاوضات الهلال وميسي؟

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الوكيل الإخباري - علق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على أنباء تدخله في مفاوضات الهلال لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تركي آل الشيخ:”خبر غير صحيح ولم ازور قطر من ٢٠١٥م ولا علاقه لي بالكرة السعودية لامن قريب أو بعيد أنا فقط مشجع دون أي تأثير”.

وكانت أنباء قد تم تداولها في وقت سابق بخصوص عقد تركي الشيخ اجتماعًا مع مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في قطر للتفاوض بخصوص لاعب فريقه ليونيل ميسي.

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