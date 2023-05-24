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الأربعاء، 24-05-2023 04:36 م

هل يجتمع ميسي مع صديقيه بالهلال السعودي؟

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الوكيل الإخباري - اتخذ الإسباني جوردي ألبا، ظهير أيسر برشلونة وأحد قادة الفريق الكتالوني، قرارًا بالرحيل هذا الصيف.

وكان من المقرر أن يمتد عقد ألبا حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه قرر الاكتفاء بـ11 موسما مع الفريق الكتالوني.
 
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن قرار ألبا من شأنه أن يصعب مهمة برشلونة في استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
 
وأوضحت الصحيفة، أن ألبا قرر الرحيل بعد أيام قليلة من قرار سيرجيو بوسكيتس بالمغادرة هو الآخر، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة أكثر من رائعة مع ميسي.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يدفع ميسي لترتيب أوراقه، والتفكير في عدم العودة لبرشلونة. 
 
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الهلال السعودي يسعى لضم ميسي وبوسكيتس، والآن قد ينضم لهما ألبا في صفقة ثلاثية تجمع الأصدقاء القدامى. 
 
وينتظر برشلونة معرفة موقف رابطة الليجا بشأن خطة الجدوى المتعلقة بفاتورة الرواتب، قبل التفاوض مع ميسي.
 
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد. 

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