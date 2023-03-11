هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس؟

الوكيل الاخباري - بدأ الحديث مبكرا عن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" حال تأهل الفراعنة لها.



ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة زامبيا في 22 مارس/ آذار الحالي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



ويتاح لكل منتخب مشارك في دورة الألعاب الأولمبية أن يستعين بـ3 عناصر فوق سن الـ23 عاما.



وقال البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، في تصريحات تلفزيونية، إن "محمد صلاح سيكون معنا في الأولمبياد حال وصلنا إليه".



وأضاف: "محمد صلاح هو رقم 1 بالنسبة لنا بالطبع، وهو نفس الوضع بالنسبة لنيمار مع منتخب البرازيل".



وتابع: "محمد صلاح يعد اسما كبيرا في عالم كرة القدم، وبات أيقونة من أيقونات منتخب مصر على مر التاريخ".



واختتم: "أنا من مشجعي محمد صلاح، وأي شخص يحب كرة القدم يجب أن يعشقه، وسعيد بالبصمة التي وضعها مع ليفربول".



ويعيد حديث ميكالي إلى الأذهان تصريحات شوقي غريب، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي المصري قبل أولمبياد طوكيو 2020، حول ضم محمد صلاح، وأنه بالتأكيد سيكون ضمن قائمة الفراعنة، قبل أن تأتي الصدمة بعدم انضمامه في النهاية بسبب رفض ناديه ليفربول مشاركته بالبطولة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



ملاعب