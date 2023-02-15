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الأربعاء، 15-02-2023 12:56 م

هل يضحي بدوري الأبطال؟!.. عقبة ضخمة أمام ناصر الخليفي

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الوكيل الإخباري - ما زالت محاولات ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان الفرنسي قائمة في محاولة لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووضعت عائلة جليزر المالكة للشياطين الحمر يوم الجمعة كموعد نهائي من أجل الاستماع للعروض المقدمة لشراء النادي، وسط أنباء حول تقييم يصل إلى 6 مليار دولار كسعر لإبرام الصفقة.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن الخليفي الذي يعمل كرئيس لشركة قطر للاستثمار الرياضي، يهدف إلى الاستثمار في أحد أندية الدوري الإنجليزي في أقرب فرصة ممكنة.

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بداية كانت الفكرة نادي توتنهام ولكن في الأسابيع الأخيرة ظهر مانشستر كأحد الخيارات المتاحة أمام الشركة الطامحة في التوسع بشكل أكبر.

وتكمن المشكلة في أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تمنع فكرة تواجد فريقين لنفس المالك من اللعب في نفس المنافسة، لذلك سيكون من المستحيل تواجد مانشستر وباريس في دوري أبطال أوروبا، وسيكون على أحدهما التواجد في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، ولكنها فكرة لا تناسب طموح جماهير الثنائي.


وتناقش الشركة بعض الحلول مثل شراء النادي بشكل جزئي مثلما حدث مع سبورتينغ لشبونة بشراء 20% من أسهم النادي البرتغالي.


وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مناقشات دائرة في الوقت الحالي لمناقشة الطريقة الأنسب للاستثمار في مانشستر يونايتد وتخطي كل العقبات الممكنة.
يذكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مرشح واحد لشراء مانشستر، سوى رجل الأعمال البريطاني جيم رادكليف.

 

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