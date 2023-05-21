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الأحد، 21-05-2023 04:02 م

وكيل هاري كين يعرضه على باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية عن رغبة بيني زهافي، وكيل أعمال النجم هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي ، في إخراج لاعب توتنهام للانضمام لباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة " SPORTS ZONE " الإيطالية، إن بيني زهافي يعمل أيضا على إرسال نيمار إلى نيوكاسل، كما حاول أن يفعل الموسم الماضي.

وأصبح هاري أكثر لاعب يسجل في عدد من المباريات ببطولة الدوري الإنجليزي في موسم واحد، حيث تُعد مباراة برينتفورد المباراة رقمه 25 التى يُحرز فيها اللاعب هدفًا على الأقل هذا الموسم، متفوقًا على محمد صلاح جناح ليفربول، الذى سجل في 24 مباراة خلال موسم 2017-2018.
 
كما صار كين ثاني لاعب يُسجل 10 أهداف في ديربيات لندن بموسم واحد، بعد جيمي فلويد هاسلبانك مع تشيلسي في موسم 2001-2022.

وكان هارى كين، نجم توتنهام، نجح في تحطيم الرقم المسجل باسم النجم السابق واين رونى، في وصافة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

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ورفع هاري كين رصيده لـ209 أهداف في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، ليتخطى السجل التهديفي لـ واين روني صاحب المركز الثالث برصيد 208 أهداف، ويحتل توتنهام المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة.

 

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