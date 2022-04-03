ياسر القحطاني : اتمنى أوشوا يجيب العيد ،، وتراجع حارس اليوفي يسعدني

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقال أسطورة المنتخب السعودي ونادي الهلال ياسر القحطاني أنه يتوقع تأهل منتخب بلاده للدور ثمن النهائي من كأس العالم "قطر 2022 ".وفي تصريحات تلفزيونية أعقبت قرعة دور المجموعات، ورصدها موقع ملاعب راهن القحطاني على تراجع منتخب المكسيك بصورة كبيرة، وتابع : " حارس مرمى المكسيك أوتشوا دائما ما يتألق في كأس العالم، أتمنى (يجب العيد) في مواجهتنا " .وتابع المهاجم السعودي الكبير : " بولندا أيضا ليست بالمنتخب المرعب، وحارس مرماهم تشيزني بتراجع كبير مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وهذا الأمر يسعدني " .وكانت السعودية قد جاءت بالمجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين، بولندا والمكسيك، علما أنها تخوض منافسات كأس العالم للمرة السادسة بتاريخها .