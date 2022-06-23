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الخميس، 23-06-2022 07:38 م

10 أهداف في مبارتين بدوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تأهل فريق إنتر كلوب دي ايسكالديس من أندورا للمباراة الحاسمة من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا بفوزه على فريق لافيوريتا من سان مارينو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

 


وفي المواجهة الأخرى للدور ذاته حقق فريق فيكينغور ريكيافيك الأيسلندي فوزا ساحقا بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهم بفريق ليفاديا تالين من إستونيا .


 

وستقام مباراة الحسم للدور التمهيدي يوم الجمعة المقبل، على أن يلتقي الفائز من بين فيكينغور ريكيافيك و إنتر كلوب دي ايسكالديس لمواجهة مالمو السويدي بالجولة التأهيلية الأولى لدوري الأبطال.


وكانت النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا قد شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 بتاريخه، بعد أن تغلب على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية بهدف نظيف .

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المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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