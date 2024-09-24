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الأرصاد: ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الثلاثاء، 24-09-2024 06:58 ص
الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الخميس، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما ويبقى الطقس يوم الجمعة، خريفيا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات ما بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 15, وفي مناطق البادية 33 - 17, وفي مناطق السهول 30 - 19, وفي الأغوار الشمالية 36 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 27، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 26 درجة مئوية.
 
gnews

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