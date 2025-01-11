 
السبت 2025-01-11 09:25 م
 

الأرصاد الجوية توضح بشأن احتمالية تساقط الثلوج خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 11-01-2025 09:10 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث هطولات ثلجية أو عاصفة ثلجية خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي، كما يتم تداوله في بعض المصادر غير الرسمية.

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وأشار آل خطاب وفق بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد حالة مطرية اعتيادية مع نهاية الثلث الثاني من الشهر، دون أي تطورات استثنائية.

 


وشدد على أهمية عدم اعتماد أي معلومات جوية لا تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن الكثير من المعلومات المتداولة التي تحمل طابع التهويل تكون بهدف جذب الانتباه أو لأغراض تجارية بحتة.

 
gnews

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