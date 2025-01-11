الأرصاد الجوية توضح بشأن احتمالية تساقط الثلوج خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي

وأشار آل خطاب وفق بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد حالة مطرية اعتيادية مع نهاية الثلث الثاني من الشهر، دون أي تطورات استثنائية.
وشدد على أهمية عدم اعتماد أي معلومات جوية لا تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن الكثير من المعلومات المتداولة التي تحمل طابع التهويل تكون بهدف جذب الانتباه أو لأغراض تجارية بحتة.
-
أخبار متعلقة
-
منخفضات جوية باردة جداً قادمة الى الاردن وهذه فرص تساقط الثلوج
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد
-
مستجدات عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس لـ 3 ايام بالاردن
-
الارصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة
-
الأرصاد تنشر تطورات حالة الطقس حتى الاثنين (تحذيرات)
-
الأردن تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي.. أمطار غزيرة في هذه المناطق
-
الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
-
طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة