الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية الاثنين

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة، الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراة 27 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 12، وفي مناطق السهول 29 - 14، وفي الأغوار الشمالية 35 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 19، وفي البحر الميت 35 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.