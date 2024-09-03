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الارصاد : طقس معتدل الحرارة وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات الاربعاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 03-09-2024 10:30 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس  يوم الاربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق ، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 
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