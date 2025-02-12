الارصاد : مدى الرؤية الأفقية لا يتجاوز 100 متر في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان منطقة رأس منيف تشهد هطولًا للأمطار مع ضباب كثيف، حيث لا يتجاوز مدى الرؤية الأفقية 100 متر.

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