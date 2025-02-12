 
الأربعاء 2025-02-12 03:54 م
 

الارصاد : مدى الرؤية الأفقية لا يتجاوز 100 متر في هذه المناطق

جانب من الضباب
ضباب
الأربعاء، 12-02-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  قالت ادارة الارصاد الجوية ان منطقة رأس منيف تشهد هطولًا للأمطار مع ضباب كثيف، حيث لا يتجاوز مدى الرؤية الأفقية 100 متر.

اضافة اعلان


 ودعت الارصاد السائقين الى توخي أقصى درجات الحذر، واستخدام الأضواء المناسبة أثناء القيادة، والتقليل من السرعة حفاظًا على السلامة . 
 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية إتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية

إسرائيل طلبت تأجيل انسحابها من لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يمدد فترة البقاء في جنوب لبنان

ا

خاص بالوكيل فيديو - هطول غزير للأمطار وحبات البرد في العاصمة عمّان

ر

منوعات غضب في تونس بعد اعتداء موظفين على مسن في محطة حافلات

مصر وقطر أكدتا على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

عربي ودولي مصر وقطر تعملان "بشكل مكثف" لإنقاذ الهدنة في غزة

قناة السويس

أسواق ومال رسميا.. مصر تعلن ازدواج قناة السويس

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

أخبار محلية اتحاد العمال يؤكد دعمه لمواقف الملك في الدفاع عن الأردن والتصدي للتهجير

أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة

أخبار محلية وزارة الاتصال الحكومي تنظم دورة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية



 




الأكثر مشاهدة