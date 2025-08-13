بالفيديو .. الأمطار تهطل بغزارة في معان والأرصاد تحذر السائقين

ودعت الأرصاد السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، وتجنب المجازفة بالقيادة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية، حفاظاً على السلامة العامة.
أمطار الخير من محافظة معان#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/vUPS4DX5XL— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 13, 2025
-
أخبار متعلقة
-
انحسار الموجة الحارة عن الأردن في هذا الموعد
-
الأرصاد تحذر من طقس الاربعاء
-
الأرصاد: غيوم رعدية وأمطار وسيول في هذه المناطق الليلة
-
تطورات الموجة الحارة.. وموعد انحسارها عن المملكة
-
الأرصاد: تشكل غيوم رعدية في مختلف المناطق
-
حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة اليوم - تحذيرات
-
الأرصاد تحذر من الغبار شرقي عمان وطريق المطار
-
تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد