الأربعاء 2025-08-13 06:58 م
 

بالفيديو .. الأمطار تهطل بغزارة في معان والأرصاد تحذر السائقين

لقطة من المقطع
لقطة من المقطع
 
الأربعاء، 13-08-2025 05:47 م
الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية مقطع فيديو يظهر هطولاً غزيراً للأمطار في منطقتي الهاشمية والحسينية بمحافظة معان .اضافة اعلان


ودعت الأرصاد السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، وتجنب المجازفة بالقيادة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية، حفاظاً على السلامة العامة.
 
 
