تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس غالباً مشمس وبارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.