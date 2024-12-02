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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 02-12-2024 08:14 م

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس غالباً مشمس وبارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

 
gnews

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