تطورات الحالة الجوية في الأردن.. -5 أدنى درجة حرارة متوقعة الأحد

الأحد ،يسود طقس شديد البرودة، ضبابي، وغائم جزئيًا، مع فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، قد تكون أحيانًا على شكل زخات ثلجية خفيفة ومتفرقة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية. ليلًا، يكون الطقس قارس البرودة مع تشكل الصقيع والانجماد في عدة مناطق، بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى. وتسجل المرتفعات الشمالية و مرتفعات الشراه ادنى درجة حرارة لليوم بمعدل -5 درجة مئوية
الاثنين ،تستمر الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيًا، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، تكون أحيانًا على شكل زخات خفيفة من الثلج لفترة قصيرة فوق المرتفعات. ويستمر خطر الانجماد والصقيع ليلًا في مناطق واسعة، بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى من المملكة.
الثلاثاء ،يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء باردة جدًا وظهور بعض السحب العالية، فيما تبقى فرص تشكل الصقيع والانجماد قائمة خلال الليل، خاصة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى.
الأربعاء ،يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا بوجه عام نهارًا وشديد البرودة ليلًا، واستمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.
تحذيرات الأرصاد الجوية:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
خطر حدوث الانجماد والصقيع خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، بما يشمل مناطق الأغوار الشمالية والوسطى.
خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات والانجماد، خاصة في المرتفعات الجبلية.
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