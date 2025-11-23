تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

11:33 م

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود المملكة يوم الاثنين طقسٌ معتدل الحرارة بوجه عام خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس باردًا في أغلب المناطق، لتبدأ المملكة بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل – بمشيئة الله – زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانًا. كما تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للغبار في بعض الفترات.



تحذيرات الأرصاد الجوية ليوم الاثنين:



تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.



احتمال تدني مدى الرؤية خلال ساعات الليل المتأخرة بفعل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



تنبيهات ونصائح للمواطنين:



الحذر من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.