تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يطرأ الثلاثاء استقرار على درجات الحرارة، حيث يبقى الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، بينما يستمر حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.





أما ليلًا، فيكون الطقس مائلًا قليلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل الحرارة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة.



تحذيرات الثلاثاء:



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.