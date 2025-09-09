تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

أما ليلًا، فيكون الطقس مائلًا قليلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل الحرارة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة.
تحذيرات الثلاثاء:
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
-
