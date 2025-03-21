تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الجوي

وبحسب بيانات التقرير الإحصائي لدائرة الأرصاد الجوية فإن معدلات الموسم المطري ما تزال دون معدلات المجموع الافتراضي.
وسجلت مناطق رأس منيف وإربد والسلط أعلى كميات أمطار خلال الـ 48 ساعة الماضية حتى صباح الجمعة، بواقع 36.1 ملم 31.5 ملم و29.6 ملم، على التوالي.
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