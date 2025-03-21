الجمعة 2025-03-21 05:25 م
 

تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الجوي

تجمع مياه الأمطار
أمطار
 
الجمعة، 21-03-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-   قالت  الأرصاد الجوية إن الأمطار الهاطلة خلال المنخفض الأخير تركّزت في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مع هطول ضعيف في المناطق الجنوبية.

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وبحسب بيانات التقرير الإحصائي لدائرة الأرصاد الجوية فإن معدلات الموسم المطري ما تزال دون معدلات المجموع الافتراضي.


وسجلت مناطق رأس منيف وإربد والسلط أعلى كميات أمطار خلال الـ 48 ساعة الماضية حتى صباح الجمعة، بواقع 36.1 ملم 31.5 ملم و29.6 ملم، على التوالي.

 
 
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