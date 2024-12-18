مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في مناطق محدودة من غرب المملكة بما فيها البحر الميت.
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية .
تنبيهات ونصائح:
- ننبه الاخوة السائقين من الإنزلاق على الطرق المبتلة .
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