مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الطقس بارد نسبي وغائم جزئي يتحول إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحيانا في مناطق محدودة من غرب المملكة يصحبها الرعد احياناً ، ويتوقع أن يمتد هطول المطر مساءً لبعض المناطق الشرقية ،وتدريجيا مع ساعات الليل يضعف هطول المطر ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ،والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مما يزيد من الشعور بالبرودة.

اضافة اعلان