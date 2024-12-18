 
الأربعاء 2024-12-18 08:37 م
 

مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

امطار
امطار
الأربعاء، 18-12-2024 06:52 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الطقس بارد نسبي وغائم جزئي يتحول إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحيانا في مناطق محدودة من غرب المملكة يصحبها الرعد احياناً ، ويتوقع أن يمتد هطول المطر مساءً لبعض المناطق الشرقية ،وتدريجيا مع ساعات الليل يضعف هطول المطر ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ،والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مما يزيد من الشعور بالبرودة.

اضافة اعلان


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في مناطق محدودة من غرب المملكة بما فيها البحر الميت.
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية .
تنبيهات ونصائح:
- ننبه الاخوة السائقين من الإنزلاق على الطرق المبتلة .

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يستذكر شهداء قلعة الكرك في ذكراهم الثامنة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

عربي ودولي أردوغان: تركيا ولبنان اتفقا على العمل معا في سوريا

تهنئة السيد بسام الهمشري

مناسبات تهنئة السيد بسام الهمشري

مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية "الاقتصاد الرقمي" تنظم معرض الشباب والتكنولوجيا

فرنسا

عربي ودولي فرنسا تستضيف اجتماعا دوليا بشأن سوريا

ارشيفية

عربي ودولي الهجرة الدولية: قادة سوريا الجدد يدركون أنهم بحاجة لدعم دولي

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل إصابات بالاختناق إثر تسرب غاز في إربد



 




الأكثر مشاهدة