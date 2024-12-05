مواقع مختصة بالطقس تتوقع تأثر المنطقة بمنخفض جوي منتصف الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- تشير أبرز نتائج الدراسات المتعلقة بالتوقعات الجوية لشهر ديسمبر إلى احتمالية أن يكون هذا الشهر شديد التقلب في مناطق بلاد الشام ” الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ” والعراق ومصر والسعودية (شمال الشرق الاوسط)

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ووفق مواقع مختصة بالطقس يظهر تباين واضح بين نصفه الأول ونصفه الثاني. ففي البداية، تتزايد نشاطات العواصف في شمال الأطلسي، مما يؤدي إلى اندفاعها لاحقًا نحو وسط أوروبا بقوة، لتدفع المرتفع الجوي الأوزوري الذي بدأ يتعاظم في غرب أوروبا باتجاه الغرب.



هذا التغير يسمح بتمركز الكتل الهوائية الباردة فوق أوروبا وامتدادها إلى شمال إفريقيا. نتيجة لذلك، يتمدد المرتفع الجوي السيبيري باتجاه الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تشكل “بلوك” مرتفع جوي خلال الثلث الأول من الشهر.



فيما بعد الثلث الأول من ديسمبر، يبدأ المرتفع الأوزوري بالتعمق بشكل أكبر نحو غرب القارة الأوروبية، بالتزامن مع تقلبات سريعة في القبة القطبية الشمالية. هذه التطورات تعزز فرص اندفاع الكتل الهوائية القطبية باتجاه شرق أوروبا ثم شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يساهم في تشكل منخفضات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفق مواقع مختصة بالطقس في منتصف الشهر الحالي تشير التوقعات إلى احتمالية وصول كتلة هوائية شديدة البرودة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يؤدي إلى تشكّل منخفض جوي بارد جدًا يأتي هذا نتيجة تمركز مرتفع جوي قوي غرب ووسط القارة الأوروبية، بالتزامن مع انزياح المرتفع السيبيري نحو الشرق، مما يتيح الفرصة لتمركز كتلة هوائية شديدة البرودة في شرق أوروبا.