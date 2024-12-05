مواقع مختصة بالطقس تتوقع تأثر المنطقة بمنخفض جوي منتصف الشهر الحالي

هذا التغير يسمح بتمركز الكتل الهوائية الباردة فوق أوروبا وامتدادها إلى شمال إفريقيا. نتيجة لذلك، يتمدد المرتفع الجوي السيبيري باتجاه الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى تشكل “بلوك” مرتفع جوي خلال الثلث الأول من الشهر.
فيما بعد الثلث الأول من ديسمبر، يبدأ المرتفع الأوزوري بالتعمق بشكل أكبر نحو غرب القارة الأوروبية، بالتزامن مع تقلبات سريعة في القبة القطبية الشمالية. هذه التطورات تعزز فرص اندفاع الكتل الهوائية القطبية باتجاه شرق أوروبا ثم شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يساهم في تشكل منخفضات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
هذا المنخفض الجوي يُتوقع أن يؤثر على معظم المناطق، بمشيئة الله، ليعيد أجواء الشتاء الحقيقية إلى المنطقة.
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