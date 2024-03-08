الجمعة 08-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 08-03-2024 09:07 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

طقس


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشمالية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء نهار يوم السبت باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة احيانا في شمال ووسط المملكة، ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى زخات خفيفة من المطر على فترات، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتبقى الأجواء نهار يوم الأحد باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في البادية، وتكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


ويطرأ نهار يوم الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


 




 

 


 

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