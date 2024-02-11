تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الاجواء باردة في اغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.