السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

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الجمعة، 20-01-2023 11:39 م

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس من يوم غد السبت وحتى يوم الاثنين المقبل.

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وفي نهار يوم السبت، تستمر الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ليلا تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

 

وفي يوم الأحد المقبل تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما ليلاً فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

 

وتبقى الأجواء في يوم الاثنين، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما ليلاً فتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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