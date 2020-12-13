الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 13-12-2020 06:53 ص

ارتفاع على درجات الحرارة

أجواء لطيفة اليوم

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأحد، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة وتؤدي إلى إثارة الغبار، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 


 




 

 


 

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