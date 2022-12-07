أجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء نهارا مائلة للبرودة أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اضافة اعلان



ليلاً:الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاربعاء:



احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.



أما يوم الخميس نهارا الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في المناطق الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الخميس:

- خطر الإنزلاق في المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطولات مطرية.

- إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية.