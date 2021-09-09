الخميس 09-09-2021
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أجواء معتدلة الخميس

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الخميس، 09-09-2021 07:22 ص

أجواء معتدلة الخميس

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الخميس حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبيا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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